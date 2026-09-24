Центробанк сохранил ограничения на переводы нерезидентов за рубеж

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Банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Об этом сообщил регулятор.

"Решение принято для поддержания финансовой стабильности", – говорится в сообщении Центробанка.

Меры действуют еще с 1 апреля 2022 года. Новым решением операции приостанавливаются еще на 6 месяцев начиная с 1 октября 2026 года. Запреты распространяются на переводы со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.

Ограничения при этом не затрагивают возврат за рубеж средств иностранных инвесторов, вкладывающихся в российский финансовый рынок, учитываемых на счетах типа "Ин" у брокеров и доверительных управляющих.

Ранее в ЦБ заявляли, что продолжат противодействовать недобросовестным финансовым блогерам и будут ужесточать действующие требования к ним. Там указывали, что такая работа будет вестись на постоянной основе. Какие именно меры планируется ввести, не уточнялось.

