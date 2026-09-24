Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Руни сбросил 40 кг и сделал операцию на носу

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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни появился на презентации сериала о своей жизни. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, за последнее время Руни похудел примерно на 40 килограммов. Кроме того, он перенес операцию на носу, которая избавила его от многолетнего храпа. Сам футболист объяснил хирургическое вмешательство тем, что раньше не мог нормально дышать через одну ноздрю.

Экс-игрок сборной Англии также прокомментировал слухи о том, что для похудения он использовал инъекции. По его словам, такие разговоры его обижают, поскольку результата он добился своими усилиями. Руни подчеркнул, что трансформация была нужна ему не ради денег, а ради цели.

"Я не хочу просто сидеть дома весь день", – заявил Руни, объясняя свою мотивацию.

Ранее хорватский футболист, обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич ответил критикам насчет своего возраста. 40-летний спортсмен признался, что слушать подобные претензии утомительно. По мнению игрока, возраст – это всего лишь цифра.

Модрич отметил, что разговоры о его якобы преклонном по спортивным меркам возрасте начались еще в 2019 году, когда ему исполнилось 33 года. Но вопреки злым языкам после этого хорват выиграл две Лиги чемпионов, занял третье место на чемпионате мира в Катаре, дошел до финала Лиги наций и завоевал множество других титулов.

