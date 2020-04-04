Пострадавшая рассказала о взрыве в жилом доме в Орехово-Зуеве

16:44
Пострадавшая рассказала о моменте взрыва в доме в Орехово-Зуеве
Одна из жительниц пятиэтажки в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв, рассказала о случившемся.
Она отметила, что внезапно произошел резкий хлопок, после которого люди стали звать на помощь. Пострадавшая жила на третьем этаже и в результате инцидента получила травмы лица.
"Резкий хлопок. Мне как дало – я упала. И потом встаю – в квартире непонятно чего. И кричат: "Помогите", – рассказала очевидец.
Взрыв произошел в доме 31 по улице Гагарина. В результате него произошло частичное обрушение дома с пятого по первый этаж. Под завалами жилого дома людей сейчас нет.
В настоящий момент известно о семи пострадавших. Пять человек были госпитализированы, один отказался от больничных услуг. Один человек погиб в результате инцидента.
На место происшествия прибыли криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ по приказу главы ведомства Александра Бастрыкина. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что всех жителей дома, где произошел взрыв, обеспечат чаем и горячим питанием.
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