Людей под завалами дома в Орехово-Зуеве нет – МЧС

Фото: СК РФ
Под завалами жилого дома в подмосковном Орехово-Зуеве, частично обрушившегося в результате взрыва, людей нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
Отмечается, что на месте продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы и проверяют, чтобы под ними никого не было.
Взрыв в доме произошел в субботу, 4 апреля. Он прогремел на третьем этаже, в результате обрушились квартиры с пятого по первый этажи.
На место прибыли оперативные службы, начата проверка. Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир.
В результате происшествия погиб один человек, четверо жильцов пострадали. В общей сложности спасатели эвакуировали из здания 200 человек.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва. СК начал проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.
СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве