Людей под завалами дома в Орехово-Зуеве нет – МЧС

Фото: СК РФ

Под завалами жилого дома в подмосковном Орехово-Зуеве, частично обрушившегося в результате взрыва, людей нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.

Отмечается, что на месте продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы и проверяют, чтобы под ними никого не было.

Взрыв в доме произошел в субботу, 4 апреля. Он прогремел на третьем этаже, в результате обрушились квартиры с пятого по первый этажи.

На место прибыли оперативные службы, начата проверка. Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир.

В результате происшествия погиб один человек, четверо жильцов пострадали. В общей сложности спасатели эвакуировали из здания 200 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва. СК начал проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.