Один человек стал жертвой взрыва в доме в Подмосковье

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В результате взрыва в подмосковном Орехово-Зуеве погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент случился в субботу днем на улице Гагарина.

В результате происшествия произошло обрушение с 1 по 5 этажей. На месте продолжают работать экстренные службы.

Предварительной причиной произошедшего называют неисправность газового оборудования, размещенного на 3 этаже дома.

Известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль и распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим.