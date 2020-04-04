Один человек стал жертвой взрыва в доме в Подмосковье

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В результате взрыва в подмосковном Орехово-Зуеве погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент случился в субботу днем на улице Гагарина.
В результате происшествия произошло обрушение с 1 по 5 этажей. На месте продолжают работать экстренные службы.
Предварительной причиной произошедшего называют неисправность газового оборудования, размещенного на 3 этаже дома.
Известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль и распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим.
Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 5