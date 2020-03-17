Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв произошел в доме в Смоленской области, передает ТАСС.

Как рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе Рославльского района, это случилось в 1:50 в деревне Раковке. Пострадали четыре человека, их доставили в Рославльскую ЦРБ. Одного прооперировали.

"Нет следов, что могло стать причиной взрыва", – уточнил собеседник агентства.

Представитель центральной районной больницы, куда доставили пострадавших, рассказал, что трое находятся в тяжелом состоянии. У четверых мужчин также серьезные травмы, добавил он. В пресс-службе регионального УМВД заявили о начале проверки.