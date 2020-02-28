Взрыв произошел в жилой квартире в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В квартире в Калининском районе Петербурга взорвалось, предположительно, самодельное взрывное устройство (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва разрушений нет, одного человека осматривают медики.

Взрыв произошел на третьем этаже в двухкомнатной квартире на улице Замшиной, 15.

По другой версии, взорвался порох во время перезарядки ружья.

Ранее в жилом доме в Элисте произошел взрыв газа. Пострадал один человек – он получил ожог 50% тела. Пострадавшего доставили в реанимации.