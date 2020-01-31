Четыре человека погибли после взрыва газа на заводе под Орлом

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Четверо рабочих погибли на заводе по производству металлоконструкций во Мценске Орловской области. На территории предприятия произошел взрыв газа, как сообщает ТАСС.

Как заявил советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев, несколько человек получили травмы.

"Четыре погибших, три пострадавших", – заявил представитель региональных властей.

Ранее из-за взрыва бытового газа пострадали как минимум два жителя Махачкалы. Инцидент произошел в доме на улице Гамидова в воскресенье, 26 января. В республиканском управлении МЧС заявили, что среди пострадавших был один ребенок.

