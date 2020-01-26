В жилом доме в Махачкале взорвался бытовой газ

Фото: скриншот видео ГУМЧС по Дагестану

В пятиэтажном доме в Махачкале взорвался бытовой газ. Здание получило серьезные повреждения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что взрыв произошел в доме на улице Гамидова. В результате инцидента пострадали, как минимум, два человека. Информации о погибших нет.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС, среди пострадавших есть один ребенок, он получил легкие травмы. Его задела перегородка балкона на первом этаже здания, которая была выбита взрывной волной.

Ранее хлопок газа случился в жилом пятиэтажном доме в городе Каменск-Уральский Свердловской области. В результате происшествия пострадала женщина.

Произошло частичное разрушение одной из стен. По предварительной версии, хлопок случился по причине неосторожного обращения с газовым оборудованием.

