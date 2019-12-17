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Происшествия

10:34

Сотрудники газовой службы задержаны по делу о взрыве в доме под Белгородом

происшествия

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Следственный комитет задержал трех сотрудников газовой службы, которым предъявили обвинение в рамках дела о взрыве в доме в Белгородской области. Об этом информирует официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что троих работников компании обвинили в гибели двух человек в результате взрыва бытового газа в доме в городе Строителе, который произошел 3 декабря.

"Как полагает следствие, выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли в результате незаконных действий представителей филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строителе, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности", – отметила Петренко.

По ее словам, действия газовщиков были классифицированы как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух лиц, благодаря дополнительно установленным обстоятельствам.

В настоящее время троих организаторов работ задержали. Им предъявили обвинение, решается вопрос об их аресте.

Хлопок бытового газа произошел вечером 3 декабря в четырехэтажном жилом доме в Белгородской области. В результате обрушилась стена здания с четвертого по первый этаж. Отмечается, что дом восстановлению не подлежит.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Белгородской области

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