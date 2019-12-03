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Происшествия

20:42 (обновлено 03.12.2019 21:44)

Взрыв газа произошел в жилом доме под Белгородом

происшествия

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Взрыв газа произошел в одноподъездном жилом доме в поселке Яковлево в Белгородской области. Есть пострадавшие, сообщает ТАСС.

В результате взрыва газа разрушена стена дома по улице Южной с первого по четвертый этаж. Сейчас на месте работают спасательные службы. На место ЧП выехал губернатор Евгений Савченко.

ГУ МЧС по Белгородской области подтвердило факт взрыва. По предварительной информации, в доме прописано 24 человека, 18 человек были оперативно эвакуированы, 4 человека пострадали.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Белгородской области

На месте обрушения работают 45 человек и 20 единиц техники. В зону происшествия выехали психологи МЧС. Жителей эвакуировали, подготовлен пункт временного размещения.

Министр МЧС России Евгений Зиничев дал поручение оперативно сверить списки прописанных в пострадавшем доме людей со списками эвакуированных, уточнить у очевидцев, какое количество людей могло проживать в доме по факту.

Ранее врыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Солнечногорске. Там выбило входные двери в двух квартирах, частично повреждены пластиковые элементы окна.

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