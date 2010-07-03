Четыре человека пострадали при обрушении здания в Энгельсе

Фото: saratov.sledcom.ru

В поселке Пробуждение города Энгельс Саратовской области произошло частичное обрушение здания ангарного типа. Имеются данные о четырех пострадавших, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

"Внутри находились четыре человека, в том числе один ребенок, состояние удовлетворительное, госпитализированы", – сообщил представитель ведомства.

Здание использовалось как жилое лишь частично.

ЧП случилось, по предварительным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси. На месте работает оперативная группа главного управления МЧС региона. Возгорания зафиксировано не было.

В управлении СКР по Саратовской области уточнили, что инцидент произошел, когда семья вернулась домой из гостей.

"Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили в коридоре свет. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее двое человек пострадали от хлопка газа. Инцидент произошел в двухэтажном многоквартирном доме на улице Культуры в поселке Полазне в Пермском крае.

