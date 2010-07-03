Двое человек пострадали от хлопка газа в Пермском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали при хлопке газа в жилой двухэтажке в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Хлопок газа произошел утром 24 октября в двухэтажном многоквартирном доме на улице Культуры в поселке Полазне. На место происшествия прибыла бригада пожарных, возгорание спасатели не обнаружили.

По данным краевого Минздрава, из здания эвакуировали 24 человека, в том числе девять детей. Пострадали двое, один из них находится в тяжелом состоянии.

Сейчас у дома на улице Культуры работает фельдшер и бригада скорой помощи. Дальнейшие обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, в четверг, 24 участника слета лидеров Национальной лиги студенческих клубов были госпитализированы в Ярославле. Студенты поступили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции, на месте происшествия проводится эпидемиологическая экспертиза.