Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Махачкале

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Как минимум один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Махачкале. Об этом пишет официальный сайт ГУ МЧС РФ по региону.

"В 03:10 поступила информация о том, что в Махачкале в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в результате происшествия разрушений строения нет. При этом известно об одном пострадавшем. Сообщается, что он был доставлен в ожоговый центр республиканской клинической больницы города.

Отмечается, что в ликвидации последствий происшествия было задействовано 14 человек и 4 единицы техники.