Девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете в Австрии

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Девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии. Об этом сообщает немецкая газета Kurier.

Инцидент произошел в городе Санкт Йодок ам Бреннер. Как уточняется, после взрыва начался пожар, в результате чего произошло обрушение дома.

"Произошел огромный взрыв газа. Выглядит катастрофически", – сообщил бургомистр общины Клаус Унгеранк.

По данным спасательной службы, пострадали девять человек, еще один находится в горящем здании.

В августе произошел взрыв газа в немецком городе Хитцаккер в Нижней Саксонии. В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе двое россиян в возрасте 18 и 24 лет. Ожоги также получили 80-летняя немка и 21-летний гражданин Танзании.

