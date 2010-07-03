Россияне пострадали при взрыве газа в Германии

Россияне, пострадавшие при взрыве газа в немецком городе Хитцаккер в Нижней Саксонии, проходят лечение в клинике Гамбурга. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Гамбурге.
Как уточнил вице-консул Михаил Марин, "российские граждане, пострадавшие в результате взрыва газа, находятся в отделении интенсивной терапии ожогового центра гамбургской больницы BG Klinikum Hamburg". По словам вице-консула, сотрудники дипмиссии следят за их состоянием и поддерживают контакты с врачами клиники.
По данным газеты Uelzener Presse, взрыв баллона с газом произошел вечером 18 августа. Пострадали четыре человека, в том числе двое россиян в возрасте 18 и 24 лет. Ожоги также получили 80-летняя немка и 21-летний гражданин Танзании.
Как рассказал представитель полиции Люнебурга Кай Рихтер, россияне получили "очень тяжелые ожоги", поэтому их доставили по воздуху в клинику Гамбурга. По словам полицейского, причиной взрыва мог стать дефект шланга газовой плитки. Расследование продолжается.
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