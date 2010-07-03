Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене

Мощный взрыв прогремел 26 июня в пятиэтажном жилом доме в Вене. В результате ЧП ранения получили десять человек, сообщил представитель пожарно-спасательной службы.

Уточняется, что после взрыва частично обрушился дом в четвертом районе Вены, на улице Прессгассе. Взрывную волну ощутили и на нескольких соседних улицах. В расположенных рядом зданиях выбило стекла, передает ТАСС.

По данным экстренных служб, в частично разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. Полиция оцепила соседние улицы. Как считают пожарные, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ранее сообщалось, что во дворе дома в Киеве прогремел взрыв. Были разрушены три гаража. Их частями оказалась повреждена газовая труба, были выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании. Пожара за взрывом не последовало.