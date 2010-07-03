Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Четыре человека пострадали при взрыве газового оборудования в пассажирском "УАЗе" в Чародинском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Минздрава региона Залину Муртазалиеву.
"Ранее по ошибке сообщили, что пострадавших семь. Семь человек всего ехали в этом пассажирском "УАЗе". В результате взрыва газового оборудования четверо из них пострадали, среди них один ребенок 2009 года рождения", – сказала Муртазалиева.
Она отметила, что одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. В настоящий момент устанавливаются подробности произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа во Владимирской области пострадали двое детей и один взрослый. Взрыв случился в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Ударной волной вышибло стекла с первого по четвертый этаж.
Спасатели потушили огонь за 13 минут. Из подъезда эвакуировали 20 человек. В квартире находился 25-летний мужчина, он госпитализирован с ожогами 50% тела.
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