Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре человека пострадали при взрыве газового оборудования в пассажирском "УАЗе" в Чародинском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Минздрава региона Залину Муртазалиеву.

"Ранее по ошибке сообщили, что пострадавших семь. Семь человек всего ехали в этом пассажирском "УАЗе". В результате взрыва газового оборудования четверо из них пострадали, среди них один ребенок 2009 года рождения", – сказала Муртазалиева.

Она отметила, что одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. В настоящий момент устанавливаются подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа во Владимирской области пострадали двое детей и один взрослый. Взрыв случился в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Ударной волной вышибло стекла с первого по четвертый этаж.

Спасатели потушили огонь за 13 минут. Из подъезда эвакуировали 20 человек. В квартире находился 25-летний мужчина, он госпитализирован с ожогами 50% тела.

