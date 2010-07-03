Три человека погибли при хлопке на АЗС в Подмосковье

Причиной хлопка паров топлива на АЗС в Серпухове стало нарушение норм техники безопасности

Жертвами хлопка паров топлива на заправке в подмосковном Серпухове стали три человека. Еще четверо пострадали, сообщает региональный главк МЧС.

Отмечается, что хлопок раздался при проведении сварочных работ. "Произошел хлопок паров в пустой емкости из-под топлива", – уточнили в ведомстве.

