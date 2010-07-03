СК начал проверку после взрыва баллона с газом в столичном институте

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Следователи начали проверку после разгерметизации баллона с газом в институте на юге столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Это произошло днем 16 мая в одном из кабинетов вуза. В помещении разбились окна, двух женщин ранило осколками стекла. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с углекислым газом произошел в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина на Ленинском проспекте. Уточнялось, что хлопок раздался во время опыта, возгорания не последовало.