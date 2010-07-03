Часть крыши ангара обрушилась после взрыва газового баллона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ангар загорелся в деревне Кресты в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров. В здании взорвался газовый баллон, из-за чего разрушилась часть крыши.

По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание продолжают ликвидировать.

Взрыв баллона с углекислым газом сегодня также случился в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина на Ленинском проспекте в столице. Хлопок раздался во время опыта, в кабинете частично выбило стекла. ЧП обошлось без возгорания. Известно о двоих пострадавших.