Два человека пострадали из-за взрыва газового баллона и пожара в Кургане

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Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Кургане. Вспыхнувший после взрыва пожар охватил три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло на улице Розы Люксембург в микрорайоне Смолино. Обоих пострадавших отправили в больницу.

В тушении домов приняли участие несколько десятков спасателей, а также более десяти единиц техники, в том числе вертолет. Благодаря их усилиям пожар удалось оперативно локализовать, а затем ликвидировать открытое горение, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара в квартире в Печатниках сотрудники МЧС спасли шесть человек. Их передали для осмотра прибывшим на место ЧП медикам. Уточнялось, что площадь пожара составила десять квадратных метров.