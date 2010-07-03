Два человека пострадали из-за взрыва газового баллона и пожара в Кургане

Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Кургане. Вспыхнувший после взрыва пожар охватил три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
По данным ведомства, ЧП произошло на улице Розы Люксембург в микрорайоне Смолино. Обоих пострадавших отправили в больницу.
В тушении домов приняли участие несколько десятков спасателей, а также более десяти единиц техники, в том числе вертолет. Благодаря их усилиям пожар удалось оперативно локализовать, а затем ликвидировать открытое горение, отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что при тушении пожара в квартире в Печатниках сотрудники МЧС спасли шесть человек. Их передали для осмотра прибывшим на место ЧП медикам. Уточнялось, что площадь пожара составила десять квадратных метров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.