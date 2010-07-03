Шестерых человек спасли при тушении пожара в квартире в Печатниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шестерых человек спасли в ходе тушения пожара в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло в одной из квартир дома № 73 на улице Гурьянова в районе Печатники. Площадь пожара составила десять квадратных метров, уточнили в МЧС.

Сигнал поступил дежурным ЦУКС в 15:12 в пятницу, 3 мая. Когда к месту ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, выяснилось, что горит квартира на четвертом этаже многоэтажки.

Во время разведки и тушения пожара сотрудники МЧС спасли шесть человек, которые находились на четвертом и пятом этажах. Их осмотрели медики.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в 15:36 пожар был локализован, а спустя еще несколько минут − ликвидирован. На месте ЧП работали 23 спасателя, добавили в МЧС.