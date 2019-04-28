Газовый баллон загорелся в кафе в центре Москвы

Фото: Снимок с видео: Агентство "Москва"

Газовый баллон загорелся на летней веранде кафе на Большой Грузинской улице в центре столицы. Посетители заведения эвакуировались, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Произошло факельное горение газового баллона в доме 39 по Большой Грузинской", – указал собеседник агентства.

Пострадавших нет, возгорание к настоящему моменту уже удалось ликвидировать, пишет Агентство "Москва". "Произошло возгорание двух газовых 10-литровых ацетиленовых баллонов-обогревателей", – указывает издание.

Обстоятельства инцидента уточняются. Эвакуировано около 30 человек.