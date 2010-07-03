Газовый баллон взорвался в Институте физической химии

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Взрыв баллона с углекислым газом произошел в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что хлопок раздался во время опыта. Из-за этого в кабинете частично выбило стекла.

ЧП обошлось без возгорания. Известно о двоих пострадавших, сейчас их осматривают врачи.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения для проверки информации.

