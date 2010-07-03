Двое детей пострадали при взрыве газа во Владимирской области

Взрослый и два ребенка пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме Мурома. Об этом сообщило управление СК по Владимирской области.

Сообщение поступило к спасателям в 9:32 утра. Взрыв случился в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Ударной волной вышибло стекла с первого по четвертый этаж. На кухне квартиры начался пожар.

Спасатели потушили огонь за 13 минут. Из подъезда эвакуировали 20 человек. В квартире находился 25-летний мужчина, он госпитализирован с ожогами 50% тела.

В соседней квартире на шестилетнюю девочку упала игрушка, ребенок получил ушиб. Трехлетняя девочка из другой квартиры сильно испугалась. Обе сейчас помещены в больницу под присмотр врачей.

Проводится проверка обстоятельств происшествия. Жителей пострадавшего подъезда разместили в гостинице.