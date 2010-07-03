Последствия взрывов в Дзержинске устранят к концу недели

Работы по восстановлению объектов инфраструктуры, поврежденных из-за взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске, завершатся до конца недели, сообщил мэр города Иван Носков в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, основные работы по устранению последствий ЧП уже сделаны. В частности, восстановлена работа всех школ и детских садов.
"Есть еще вопросы по жилым помещениям: по квартирам, по жилым домам. Здесь это связано с тем, что где-то люди отсутствовали, на даче были, приезжают, сообщают нам", – рассказал мэр.
Также Носков отметил, что восстановительные работы ведутся за счет резервного фонда города.
В субботу, 1 июня, на заводе прогремели три взрыва. Первый услышали в 11:45. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила. Взрывы были такими мощными, что начался пожар. Цех завода полностью обрушился. Там производились и хранились фугасные авиабомбы.
В результате ЧП пострадали 116 человек, включая ребенка. Из них 18, по данным МЧС РФ, госпитализированы. Также из-за взрывов повреждено 914 окон в 309 жилых домах, а также 131 окно в 32 школах. Жителям домов, в которых выбиты окна, рекомендовали обращаться по номеру 112 либо в свои управляющие компании. Все необходимые ресурсы будут выделены.
После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.
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