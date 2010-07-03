Уголовное дело возбуждено после взрывов на заводе в Дзержинске

Уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности возбудили после взрывов на заводе в Дзержинске, передает РИА Новости.

Расследование находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления.

По последним данным, пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние 25 оценивают как средней степени тяжести, 9 – легкой.

В городе введен режим ЧС. Открытое горение на месте возгорания ликвидировано.

Часть трассы М-7 оцеплена: перекрыт поворот к заводу. Движение по трассе не перекрыто.

Ранее сообщалось, что на заводе прогремели три взрыва Первый услышали в 11:45. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл".

Взрывы были такими мощными, что начался пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС. Роспотребнадзор проводит исследование воздуха в зоне жилых домов. Ситуация находится на особом контроле ведомства.

Цех завода полностью обрушился. Уточняется, что там производились и хранились фугасные авиабомбы. Пресс-служба правительства региона заявила, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб.