Уголовное дело возбуждено после взрывов на заводе в Дзержинске

Уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности возбудили после взрывов на заводе в Дзержинске, передает РИА Новости.
Расследование находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления.
По последним данным, пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние 25 оценивают как средней степени тяжести, 9 – легкой.
В городе введен режим ЧС. Открытое горение на месте возгорания ликвидировано.
Часть трассы М-7 оцеплена: перекрыт поворот к заводу. Движение по трассе не перекрыто.
Ранее сообщалось, что на заводе прогремели три взрыва Первый услышали в 11:45. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл".
Взрывы были такими мощными, что начался пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС. Роспотребнадзор проводит исследование воздуха в зоне жилых домов. Ситуация находится на особом контроле ведомства.
Цех завода полностью обрушился. Уточняется, что там производились и хранились фугасные авиабомбы. Пресс-служба правительства региона заявила, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб.
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