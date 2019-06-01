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15:05 (обновлено 01.06.2019 15:22)

Режим ЧС объявлен в Дзержинске после взрывов на заводе

происшествия

15:05

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Фото: vk.com/vkazani

Власти Дзержинска объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после взрывов на ГосНИИ "Кристалл", сообщает ТАСС.

Часть трассы М-7 оцеплена – перекрыт поворот к заводу. Сделали это, чтобы обезопасить людей. Уточняется, что движение по трассе не перекрыто.

По последним данным, пострадали 38 человек. 11 из них отпустили домой после осмотра врача.

Ранее сообщалось, что жертв нет. В СМИ появились сообщения, что два человека пропали без вести, однако власти Нижегородской области заявили, что эта информация не подтвердилась.

Жилые здания в Дзержинске, по предварительным данным, существенно не пострадали. В некоторых домах вылетели стекла, но коммуникации не нарушены.

Взрывы произошли на предприятии под Нижним Новгородом


На заводе прогремели три взрыва. Первый услышали в 11:45. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл".

Взрывы были такими мощными, что начался пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС. Роспотребнадзор проводит исследование воздуха в зоне жилых домов. Ситуация находится на особом контроле ведомства.

Цех завода полностью обрушился. Уточняется, что там производились и хранились фугасные авиабомбы. Пресс-служба правительства региона заявила, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб.

происшествия

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