Внуково и Домодедово перешли на прием и отправку рейсов по согласованию

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Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами на фоне временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве уточнили, что параметры ограничений в районе авиагаваней корректируются для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов.

В свою очередь, в аэропортах Жуковский и Шереметьево ограничения на прием и выпуск самолетов сняли.

Ранее временные меры безопасности действовали во всех воздушных гаванях Московского региона.

23 октября Москву атаковали БПЛА. По данным Сергея Собянина, за ночь в сторону столицы направили 155 БПЛА, пять из них сбили на подлете к городу. Днем атака продолжилась.

Кроме того, на фоне угрозы в Шереметьево объявляли воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров в безопасные зоны и укрытия. Авиакомпании корректировали расписание, часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы.