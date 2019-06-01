Три взрыва прогремели в Дзержинске

Три взрыва прогремели на заводе имени Свердлова в Дзержинске, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, первый услышали в 11:45. Пострадали четыре человека.

Эпицентр взрыва располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл". Согласно сведениям источника ТАСС, взрывы были достаточно мощными, начался пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности, площадь возгорания достигает 100 квадратных метров.

Цех завода полностью обрушился. Уточняется, что там производились и хранились фугасные авиабомбы.

Как передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. Риск повторных взрывов сохраняется. Отмечается, что в некоторых домах выбило стекла.

Пресс-служба правительства региона заявила, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб.

"На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области", – говорится в сообщении.

"Завод имени Я.М. Свердлова" – базовое предприятие боеприпасной отрасли, единственный в России производитель октогена и гексогена.