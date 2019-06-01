Названо число пострадавших при взрывах в Дзержинске

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При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек, сообщает "Интерфакс". Два человека пропали без вести.

На месте работает служба медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести.

Жертв в результате ЧП нет. Службы завода оперативно сработали и успели эвакуировать персонал. Сейчас оттуда вывозят всех, включая врачей, поскольку сохраняется опасность повторного взрыва.

Сообщается также, что в цехе завода, где произошел взрыв, работали пять человек, их успели эвакуировать.

Взрывы были такими мощными, что начался пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности, площадь возгорания достигает 100 квадратных метров. Экстренные службы сообщают, что огонь перешел на соседнее здание.

Роспотребнадзор проводит исследование воздуха в зоне жилых домов в Дзержинске. О результатах проведенных исследований сообщат позже. Ситуация находится на особом контроле ведомства.

Три взрыва прогремели на заводе имени Свердлова в Дзержинске. Первый услышали в 11:45. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл".

Цех завода полностью обрушился. Уточняется, что там производились и хранились фугасные авиабомбы. Как передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. Отмечается, что в некоторых домах выбило стекла.

Пресс-служба правительства региона заявила, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб.

"Завод имени Я.М. Свердлова" – базовое предприятие боеприпасной отрасли, единственный в России производитель октогена и гексогена.