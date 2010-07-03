Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось

За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.
11 из них отпущены домой после осмотра врача, передает "Интерфакс".
Жилые здания в Дзержинске, по предварительным данным, существенно не пострадали, сообщает ТАСС.
"В самом Дзержинске свет "моргал". Вылетели стекла, но коммуникации не нарушены, по квартирам – так, чтобы жить в них нельзя было, – данных нет. Разрушенных зданий в городе нет", – сказали в пресс-службе городской администрации.
Взрывы произошли на предприятии под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось о 19 пострадавших. По предварительным данным, жертв нет.
На заводе прогремели три взрыва. Первый услышали в 11:45. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл".
Роспотребнадзор проводит исследование воздуха в зоне жилых домов. Ситуация находится на особом контроле ведомства.
Взрывы были такими мощными, что начался пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС.
Цех завода полностью обрушился. Уточняется, что там производились и хранились фугасные авиабомбы. Пресс-служба правительства региона заявила, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб.
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