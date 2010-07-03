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Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Нижегородской области.

"Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Глеба Никитина.

В субботу, 1 июня, на заводе "Кристалл" прогремели три взрыва. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 85 человек, из них госпитализированы 16, один человек находится в тяжелом состоянии.

В результате взрывов произошел пожар, которому впоследствии был присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров по объектам завода и 400 – по лесному массиву.

Цех завода, где производились и хранились фугасные авиабомбы, полностью обрушился. В результате происшествия были повреждены пять зданий завода. После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.

