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18:53

Ветеран "Альфы" прокомментировал взрыв в доме на юге Швеции

происшествия за рубежом

18:53

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Фото: twitter.com/BreakingIEN

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров не исключает, что в городе Линчепинг на юге Швеции, где в жилом доме произошел взрыв, имел место террористический акт, сообщает НСН.

Со ссылкой на разведданные РФ, он заявил, что сейчас в станах Европы находится полторы тысячи боевиков, сбежавших из Сирии.

"Если пострадало мало людей, возможно, это бытовые проблемы. Если следствие установит, что причастны какие-то боевики и террористы, то в ближайшее время это станет известно", – заявил Гончаров.

"Сегодня исключать версию теракта нельзя", – добавил он.

Взрыв прогремел около 9:00 по местному времени в многоквартирном доме на улице Хамнгатан – недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилые квартиры. Пострадали более 20 человек. В соседних зданиях выбило окна, место происшествия оцеплено полицией.

Спасательные службы выдвинули версию взрыва бытового газа, однако позднее представитель газовой компании заявил, что дом не был газифицирован.

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происшествия за рубежом

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