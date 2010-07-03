Взрыв произошел в центре шведского города Линчепинг

Фото: twitter.com/HKaaman

В центре города Линчепинг в 174-х километрах к югу от Стокгольма произошел сильный взрыв, сообщает "Интерфакс". По предварительным данным, есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.

Сотрудник пресс-службы местной полиции Оса Виллсунд рассказала, что громкий взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Хамнгатан – недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилые квартиры. В зданиях частично выбиты окна и снесены балконы.

Правоохранители оцепили место происшествия и работают над тем, чтобы обезопасить его. Туда отправили 14 машин скорой помощи. Причина взрыва пока не известна.