Взрыв произошел в центре шведского города Линчепинг

В центре города Линчепинг в 174-х километрах к югу от Стокгольма произошел сильный взрыв, сообщает "Интерфакс". По предварительным данным, есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.
Сотрудник пресс-службы местной полиции Оса Виллсунд рассказала, что громкий взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Хамнгатан – недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилые квартиры. В зданиях частично выбиты окна и снесены балконы.
Правоохранители оцепили место происшествия и работают над тем, чтобы обезопасить его. Туда отправили 14 машин скорой помощи. Причина взрыва пока не известна.
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