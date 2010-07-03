Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе признался в содеянном. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебные источники

Ранее французская полиция задержала троих подозреваемых в рамках расследования взрыва.

В их числе оказался 24-летний алжирский студент, которого считают исполнителем теракта. До этого он не попадал в поле зрение полиции. Под стражу также поместили мать мужчины и еще одного человека из его окружения.

Взрыв в Лионе произошел в пятницу, 24 мая, в 17:30 по местному времени на пешеходной улице Виктора Гюго. Как пишут СМИ, сработало самодельное взрывное устройство – "пакет с некоторым количеством взрывчатого вещества, с болтами, гвоздями и обрезками металла".

Местные телеканалы опубликовали портрет вероятного подозреваемого. Полиция с пятницы разыскивала мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Согласно кадрам, он подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался.

По информации правительства города, 13 человек пострадали, среди них восьмилетний ребенок. Президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Позже дело передали антитеррористическому подразделению прокуратуры.

