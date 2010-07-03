Бомбу в Лионе могли взорвать дистанционно

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Пакет, взорвавшийся в городе Лион во Франции, был оснащен системой дистанционного управления, указывает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Также французские новостные издания утверждают, что бомба скорее всего была приведена в действие с помощью мобильного телефона.

Взрыв в Лионе произошел в пятницу, 24 мая, в 17:30 по местному времени на пешеходной улице Виктора Гюго. Как пишут СМИ, сработало самодельное взрывное устройство – "пакет с некоторым количеством взрывчатого вещества, с болтами, гвоздями и обрезками металла".

Местные телеканалы опубликовали портрет вероятного подозреваемого. В Сети появились кадры с места. По информации правительства города, 13 человек пострадали, среди них восьмилетний ребенок.

Президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям. Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Позже дело передали антитеррористическому подразделению прокуратуры.

