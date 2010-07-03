Бомбу в Лионе могли взорвать дистанционно

Пакет, взорвавшийся в городе Лион во Франции, был оснащен системой дистанционного управления, указывает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Также французские новостные издания утверждают, что бомба скорее всего была приведена в действие с помощью мобильного телефона.
Взрыв в Лионе произошел в пятницу, 24 мая, в 17:30 по местному времени на пешеходной улице Виктора Гюго. Как пишут СМИ, сработало самодельное взрывное устройство – "пакет с некоторым количеством взрывчатого вещества, с болтами, гвоздями и обрезками металла".
Местные телеканалы опубликовали портрет вероятного подозреваемого. В Сети появились кадры с места. По информации правительства города, 13 человек пострадали, среди них восьмилетний ребенок.
Президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям. Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Позже дело передали антитеррористическому подразделению прокуратуры.
В посольстве РФ не знают о пострадавших россиянах в Лионе
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.