В посольстве РФ не знают о пострадавших россиянах в Лионе

Российское посольство во Франции не обладает сведениями о пострадавших при взрыве в Лионе гражданах РФ. Информация сейчас уточняется.
"Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации. Выражаем искреннее сочувствие пострадавшим и их близким", – сказано в Twitter дипмиссии.
Тем временем поддержку пострадавшим при взрыве выразил французский президент Эммануэль Макрон. Политик сделал заявление в прямом эфире на YouTube-канале французского видеоблогера Hugo Decrypte.
"Не могу говорить об ущербе после взрыва в Лионе, однако сейчас известно, что нет жертв, только пострадавшие. Я бы, конечно, хотел выразить слова поддержки пострадавшим и их семьям", – сказал он.
Ранее стало известно о взрыве, прогремевшем на пешеходной улице Виктора Гюго. По последним данным, ранения получили 10 человек. В связи с происшествием прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства".
Причиной взрыва стал заминированный сверток, который был замаскирован под посылку. Спасатели не исключают, что число раненых может увеличиться. Место ЧП оцеплено, людям советуют избегать этого района города.
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