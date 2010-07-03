Взрыв произошел на пешеходной улице в Лионе

Фото: телеграм-канал/Раньше всех. Ну почти.

Минимум семь человек пострадали при взрыве, который произошел на пешеходной улице Виктора Гюго в Лионе, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Среди пострадавших один ребенок.

Отмечается, что причиной взрыва стал заминированный сверток, который был замаскирован под посылку. Спасатели не исключают, что число раненых может увеличиться.

В эти минуты улица, на которой прогремел взрыв, оцеплена. ЧП произошло около 17:30 по местному времени. Власти города призывают жителей в целях безопасности избегать места происшествия.

