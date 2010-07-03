Взрыв произошел в мечети Кабула

В одной из мечетей Кабула произошел взрыв, сообщает Reuters.

По предварительным данным, при взрыве погиб один человек, 16 человек получили различные травмы.

Машины скорой помощи экстренно отправили на место ЧП. В МВД страны отмечают, что в момент взрыва в мечети проходила пятничная молитва, здание было полностью заполнено людьми. Подробности произошедшего устанавливаются.