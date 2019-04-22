Взрывы на Шри-Ланке. Что известно о трагедии

В католических церквях и отелях Шри-Ланки прогремели взрывы. Случилось это ранним утром во время празднования католической Пасхи. По последним данным, число жертв превысило 200 человек, еще около 450 человек пострадали. Что известно об этой трагедии – в материале Москвы 24.

Фото: ТАСС/AP Photo/Eranga Jayawardena

Что случилось

Ранним утром 21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов. В общей сложности их было шесть. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три пятизвездочных отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери".

ЧП произошло во время празднования католической Пасхи. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Днем прогремели еще два взрыва. По словам директора больницы Kalubowila (CSTH), седьмой хлопок произошел в Дехивале – рядом с зоологическим садом. Предварительно, погибли два человека, несколько пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, зоопарк временно закрыт. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 215 человек, сообщает телеканал News1st. Ранены 450 человек.

Среди жертв есть иностранцы. Россиян нет среди пострадавших на острове. Известно также, что в числе жертв есть трое полицейских.

Агентство France-Presse сообщает, что погибли не менее

35 иностранных граждан, среди погибших – подданные Великобритании, Нидерландов и граждане США. Известно о четырех гражданах Китая, госпитализированных с легкими ранениями. Поступала информация о жертвах из Дании, Японии, Марокко, Бангладеш, Индии, Бельгии, Турции.

Позже неподалеку от международного аэропорта Бандаранаике обнаружили и обезвредили взрывное устройство. Бомбу обнаружили после сообщений о подозрительном предмете на дороге.

Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание после происшедшего.

Министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что установлены организаторы произошедших взрывов.

По словам представителя ланкийской полиции, восьмой взрыв в Коломбо, в результате которого погибли трое полицейских, "был совершен смертником". Как передает РИА Новости, задержаны тринадцать человек. Кроме того, полиция обнаружила грузовик, который могли использовать при атаках.

Российские туристы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что туристические зоны на острове не были затронуты взрывами. По ее словам, российских граждан среди погибших и пострадавших нет.

При этом она уточнила, что посольство продолжает проверять эту информацию. Гражданам РФ окажут информационную и любую другую поддержку, которая будет необходима, подчеркнула дипломат. Посольство РФ на Шри-Ланке посоветовало российским туристам воздержаться от посещения города Коломбо.

Россиян нет среди погибших и пострадавших при взрывах на Шри-Ланке

Она призвала россиян, находящихся на Шри-Ланке, следить за информацией, которую размещает посольство РФ в социальных сетях.

"Повторяем просьбу к россиянам, которые сейчас находятся в Коломбо или в любых других городах Шри-Ланки: во-первых, следить за информацией, которая размещена на аккаунтах посольства и, во-вторых, использовать приложение, которое специально было разработано министерством иностранных дел для того, чтобы получать актуализированную информацию", – заявила Захарова.

Она также отметила, что МИД РФ выражает соболезнования пострадавшим при взрывах и всему народу Шри-Ланки.

Посол России на Шри-Ланке Юрий Материй подтвердил, что граждан РФ среди погибших и пострадавших при взрывах нет.

"Предпринимаются меры по обеспечению безопасности, российские туристы также проинформированы о ситуации, в том числе через Twitter и Facebook", – заявил он.

Посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека надеется, что серия взрывов, произошедших в стране в воскресенье, не скажется на туристической отрасли, так как главной целью террористов были не туристы, а католики-посетители храмов.

Российское посольство после взрывов усиливает меры безопасности, в том числе охрану силами местных правоохранительных структур.

Фото: ТАСС/EPA/M.A. PUSHPA KUMARA

Меры безопасности

Сразу же после случившегося правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание. Все пасхальные службы в районе города Коломбо отменены.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхев заявил, что правительство страны предпринимает необходимые меры для того, чтобы взять ситуацию под контроль. Также он призвал местных жителей воздержаться от распространения слухов и ложной информации о произошедшем.

Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Сильва встретился с другими министрами острова и с военными. По словам де Сильва, усилены меры для обеспечения безопасности. "Мы должны действовать сообща как народ Шри-Ланки", – заявил он.

В аэропорту Коломбо – крупнейшего города Шри-Ланки – введены усиленные меры безопасности. Всех пассажиров всех авиалиний, вылетающих из международного аэропорта Bandaranaike (BIA), попросили прибывать за четыре часа до вылета.

Ответственность за наземное обслуживание всех авиалиний, вылетающих из авиаузла, несет авиакомпания SriLankan Airlines.

Правительство Шри-Ланки объявило о введении в стране комендантского часа. Об этом в воскресенье сообщил ланкийский новостной портал "Ньюсферст". По имеющейся информации, комендантский час введен с 18:00 (15:30 мск) сегодняшнего вечера до 06:00 утра понедельника по местному времени.

Житель Коломбо Ирина рассказала Москве 24, что власти советуют всем сидеть дома и никуда не выходить. По ее словам, занятия в школах 21, 22 и 23 апреля отменили.

Она добавила, что об атаках было предупреждение. "Две недели назад было предупреждение, что возможны атаки, в полиции было такое предупреждение", – сказала Ирина.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе подтвердил, что правительство Шри-Ланки знало о возможности атаки, но необходимые меры предосторожности не были предприняты.

Также стало известно, что социальные сети и мессенджеры, включая WhatsApp, Viber и Facebook временно заблокированы на Шри-Ланке.

Реакция властей

Премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхев пообещал, что правительство сделает все необходимое, чтобы взять ситуацию под контроль. Он осудил произошедшее и попросил жителей избегать распространения непроверенной информации и спекуляций.

"Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня. Я призываю всех шриланкийцев в это трагическое время оставаться едиными и сильными", – отметил он.

Президент страны Майтрипала Сирисена опубликовал заявление, в котором призвал местных жителей оставаться спокойными и сотрудничать с властями в рамках расследования произошедшего.

В свою очередь, министр финансов Мангала Самаравира считает, что нападения были хорошо скоординированы.

"Взрывы в пасхальное воскресенье в церквях и гостиницах, которые привели к гибели многих невинных людей, кажутся хорошо скоординированной попыткой массовых убийств, создания беспорядков и анархии", – подчеркнул он.

Сирисена в ближайшие 24 часа должен назначить специальный комитет по расследованию. Комитет займется выяснением причин и предпосылок произошедших атак.

Фото: ТАСС/AP Photo/Eranga Jayawardena

Реакция в мире

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с произошедшими в стране взрывами.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями серии террористических актов в городах вашей страны. Хотел бы подтвердить, что Россия была и остается надежным партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма", – заявил российский президент.

Он выразил надежду, что исполнители и заказчики этого жестокого преступления, совершенного в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание.

По словам Путина, в России разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также выразил соболезнования. Он считает случившееся терактом и призывает бороться с терроризмом всем миром.

"Чудовищные теракты в Шри-Ланке унесли много человеческих жизней. Есть раненые. Это еще раз доказывает, что терроризм не менее опасен для человечества, чем ОМП. Угроза растет подобно снежному кому. И бороться с терроризмом нужно всем миром, всем странам. Иначе на планете наступит вечная зима без государств и народов", – заявил Кадыров.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников также выразил соболезнования родным погибших при серии взрывов.

"Чудовищное преступление совершено против верующих на Шри-Ланке. Во время празднования одного из главных христианских праздников – католической Пасхи – прогремели взрывы, унесшие жизни ланкийцев и иностранных туристов. Соболезную родным погибших, выздоровления пострадавшим", – он написал на своей странице в Twitter.

В Москве люди приносят цветы и свети к посольству Шри-Ланки. Свои соболезнования народу Шри-Ланки выразили МИД Германии, Бельгии, Польши и Австралии.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил мнение, что эти ужасные атаки были нацелены против молящихся и путешественников. "Мы потрясены ужасными атаками на Шри-Ланке и решительно осуждаем их. Ничто не может оправдать этот низменный поступок", – заявил он.

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что решительно осуждают любые проявления терроризма и насилия.

Глава МИД Австралии Мэрис Пэйн, в свою очередь, заявила, что шокирована и опечалена целенаправленными нападениями на места отправления культа и празднования в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке. По ее словам, должностные лица Австралии работают с ведомствами Шри-Ланки.

Шесть взрывов прогремели в церквях и гостиницах Шри-Ланки

Историческая справка

К сожалению, нападения на религиозные учреждения в мире в последнее время – не редкость. Буквально месяц назад – 15 марта – в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба. Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, которые были обнаружены в автомобилях. Жертвами стали 50 человек, еще около 50 пострадали.

30 января неизвестный бросил гранату в мечеть в городе Замбоанга на Филиппинах. Тогда погибли два человека, четверо пострадали.

27 января взрывы затронули церкви на Филиппинах. Одно взрывное устройство сработало у входа в храм в провинции Сулу на острове Холо, второе – внутри. Погибли 20 человек, среди которых пять военнослужащих и 15 гражданских лиц. 111 человек получили ранения. Ответственность за теракт на себя тогда взяла запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ.

27 декабря 2018 года неизвестные напали на католическую церковь в Вене. Тяжелые ранения, по данным СМИ, получили от 8 до 15 человек. Полиция в то же время сообщала о пяти пострадавших священниках.

23 ноября прошлого года в мечети в провинции Хост в Афганистане во время обязательной мусульманской молитвы в пятницу произошел взрыв. Тогда погибли 12 военных, 33 человека были ранены.

27 октября в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) неизвестный напал на синагогу, когда там собрались люди на церемонию. Злоумышленник вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.

19 мая четверо боевиков попытались захватить заложников в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. При нападении он убил двоих полицейских из ГУ МВД по Саратовской области, охранявших церковь. Один из прихожан и еще двое сотрудников полиции были ранены. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации все четверо боевиков были уничтожены.

18 февраля 22-летний Халил Халилов напал на Свято-Георгиевский храм в дагестанском Кизляре. В результате погибли пять пожилых женщин, четверых госпитализировали. Нападавшего ликвидировали.