На Шри-Ланке рядом с аэропортом обезвредили взрывное устройство

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Взрывное устройство обезвредили неподалеку от международного аэропорта Бандаранаике на Шри-Ланке, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя ВВС страны.

Бомбу обнаружили после сообщений о подозрительном предмете на дороге. В связи с этим к аэропорту направили дополнительные силы безопасности.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой – на западе острова, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По последним данным, число погибших достигло 215, более 450 человек пострадали. Россиян среди погибших и пострадавших нет. В посольстве РФ рекомендовали российским туристам не посещать Коломбо.

К настоящему моменту задержали 13 человек, подозреваемых в причастности к взрывам.