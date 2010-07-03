На Шри-Ланке рядом с аэропортом обезвредили взрывное устройство

Взрывное устройство обезвредили неподалеку от международного аэропорта Бандаранаике на Шри-Ланке, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя ВВС страны.
Бомбу обнаружили после сообщений о подозрительном предмете на дороге. В связи с этим к аэропорту направили дополнительные силы безопасности.
В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой – на западе острова, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо.
По последним данным, число погибших достигло 215, более 450 человек пострадали. Россиян среди погибших и пострадавших нет. В посольстве РФ рекомендовали российским туристам не посещать Коломбо.
К настоящему моменту задержали 13 человек, подозреваемых в причастности к взрывам.
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