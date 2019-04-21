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Восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке, сообщает РИА Новости. Менее часа назад прогремел седьмой взрыв, ранним утром было шесть атак на церкви и отели Шри-Ланки.

По словам директора больницы Kalubowila (CSTH), седьмой взрыв прогремел в Дехивале – рядом с зоологическим садом. Предварительно, погибли два человека, несколько пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, зоологический сад временно закрыт.

Подробности о последнем хлопке уточняются.

Правительство Шри-Ланки объявило о введении в стране комендантского часа. Его вводят с 18:00 (15:30 мск) сегодняшнего вечера до 06:00 утра понедельника.

Ранее сообщалось, что число жертв взрывов в отелях и церквях на Шри-Ланке достигло 187. Еще сотни человек пострадали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиян среди погибших и пострадавших нет. По ее словам, туристические зоны не были затронуты взрывами. Захарова добавила, что посольство продолжает проверять эту информацию.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся. Он подчеркнул, что исполнители и заказчики преступления должны понести заслуженное наказание.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил произошедшее и призвал жителей избегать распространения непроверенных сведений и спекуляций. Правительство Шри-Ланки проведет экстренное заседание после происшедшего.

Россиян нет среди погибших и пострадавших при взрывах на Шри-Ланке

В аэропорту Коломбо – крупнейшего города Шри-Ланки – введены усиленные меры безопасности. Пассажиров всех авиалиний, вылетающих из международного аэропорта Bandaranaike (BIA), попросили прибывать за четыре часа до вылета.

ЧП на Шри-Ланке произошло утром во время празднования католической Пасхи. В общей сложности прогремели шесть взрывов. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери".

Среди погибших при взрывах есть иностранцы. По последним данным, это 35 человек. Известно о четырех гражданах Китая, госпитализированных с легкими ранениями. Их состояние оценивается как стабильное.