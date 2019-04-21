Не менее 20 человек погибли при взрывах в церквях на Шри-Ланке

Фото: colombopage.com

Не менее 20 человек погибли при взрывах, погремевших во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке.

Еще 280 человек получили ранения, передает Reuters. Информация о состоянии раненых пока не поступала.

Как сообщает агентство France Presse, в общей сложности прогремели шесть взрывов – в трех церквях и трех отелях.

ЧП произошло в фешенебельных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.