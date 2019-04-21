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Российских граждан среди погибших и пострадавших в результате серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, нет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, туристические зоны не были затронуты взрывами. При этом она уточнила, что посольство продолжает проверять эту информацию. Гражданам РФ окажут информационную и любую другую поддержку, которая будет необходима, подчеркнула дипломат.

Она отметила, что МИД РФ выражает соболезнования пострадавшим при взрывах и всему народу Шри-Ланки.

Ранее посол России на Шри-Ланке Юрий Материй подтвердил, что граждан РФ среди погибших и пострадавших при взрывах на Шри-Ланке нет.

"Предпринимаются меры по обеспечению безопасности, российские туристы также проинформированы о ситуации, в том числе через Twitter и Facebook", – цитирует его РИА Новости.

Согласно последней информации, в результате взрывов в церквях и отеля страны погибли 160 человек, более 360 человек пострадали.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил произошедшее. "Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня. Я призываю всех шриланкийцев в это трагическое время оставаться едиными и сильными", – отметил он.

Премьер попросил жителей избегать распространения непроверенной информации и спекуляций.

В аэропорту Коломбо – крупнейшего города Шри-Ланки – введены усиленные меры безопасности, сообщила авиакомпания SriLankan Airlines в Twitter. Всех пассажиров всех авиалиний, вылетающих из международного аэропорта Bandaranaike (BIA), попросили прибывать за четыре часа до вылета.

Авиакомпания отметила, что несет ответственность за наземное обслуживание всех авиалиний, вылетающих из авиаузла.

ЧП на Шри-Ланке произошло рано утром во время празднования католической Пасхи. В общей сложности прогремели шесть взрывов: в трех церквях в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо, а также в трех фешенебельных отелях: "Шангри-Ла", "Синнамом Гранд" и "Кингсбери".

Среди погибших при взрывах есть иностранцы. На месте ЧП идет спасательная операция. Уже известно о четырех гражданах Китая, госпитализированных с легкими ранениями. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.

Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром проведет экстренное заседание после происшедшего. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.