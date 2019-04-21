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08:37 (обновлено 21.04.2019 09:11)

Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 42

происшествия за рубежом

08:37

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Фото: ТАСС/AP Photo/Eranga Jayawardena

По меньшей мере 42 человека погибли в результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи, сообщает РИА Новости.

Согласно другим данным, число погибших достигло 50. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Посольство России в Шри-Ланке выясняет, есть ли россияне среди пострадавших, заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке Игорь Ковалев.

"Мы сейчас выясняем, есть ли пострадавшие среди российских граждан. Собираем информацию. Пока данных о пострадавших россиянах нет", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 280 пострадавших. Более 160 пострадавших доставили в национальную больницу Коломбо. Правительство главе с премьером Шри-Ланки проведет экстренное заседание.

В общей сложности прогремели шесть взрывов – в трех церквях и трех отелях. ЧП произошло в фешенебельных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

происшествия за рубежом

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