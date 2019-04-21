Среди погибших при взрывах в церквях и отелях Шри-Ланки есть иностранцы, сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва. Посольство России выясняет, есть ли в числе пострадавших.
Уже известно о четырех гражданах Китая, госпитализированных с легкими ранениями. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.
Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром проведет экстренное заседание после происшедшего.
На месте ЧП идет спасательная операция. "Много жертв, включая иностранцев", – цитирует де Силву РИА Новости.
По данным телеканала News First, число погибших в результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи, увеличилось до 160. Не менее 360 человек пострадали. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Ранее сообщалось о 42 погибших и 280 пострадавших. Более 160 пострадавших доставили в национальную больницу Коломбо.
В общей сложности прогремели шесть взрывов: в трех церквях в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо, а также в трех фешенебельных отелях "Шангри-Ла", "Синнамом Гранд" и "Кингсбери".
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