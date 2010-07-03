Москвичи несут цветы и свечи к посольству Шри-Ланки

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве люди приносят цветы и свети к посольству Шри-Ланки в связи с терактами в знак соболезнования родным погибших при серии взрывов, сообщает Агентство "Москва".

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. По последним данным, число погибших возросло до 215 человек. Среди жертв 35 иностранцев. Россиян среди них нет.

Премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе сообщил о 13 задержанных по подозрению в организации терактов. По его информации, ответственными за атаку являются местные жители.

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Коломбо, несмотря на то, что ситуация в аэропорту Коломбо контролируется полицией.