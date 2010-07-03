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19:09

13 человек арестованы в связи с терактами на Шри-Ланке

происшествия за рубежом

19:09

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Фото: ТАСС/EPA/M.A. PUSHPA KUMARA

На Шри-Ланке арестованы восемь человек в связи со взрывами, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе.

Викрамасингхе заявил, что, по его информации, ответственными за атаку являются местные жители.

Ранее стало известно о задержании семерых подозреваемых. Имена задержанных пока не раскрываются. Кроме того, полиция обнаружила грузовик, который могли использовать в атаках.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три пятизвездочных отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери".

Седьмой хлопок произошел в Дехивале – рядом с зоологическим садом. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

По последним данным, число погибших возросло до 215 человек. Среди жертв 35 иностранцев. Россиян среди них нет.

Российское посольство на Шри-Ланке рекомендовало туристам из России воздержаться от посещения города Коломбо.В дипмиссии отметили, что ситуация в аэропорту города контролируются полицией.

По информации западных СМИ, к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".

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